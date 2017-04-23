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Главная » Мир » Макрон и Ле Пен лидируют на выборах президента Франции

Макрон и Ле Пен лидируют на выборах президента Франции

Макрон и Ле Пен лидируют на выборах президента Франции
Фото из открытых источников

Работа избирательных участков завершается в 20:00 по киевскому времени

23.04.17 136
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Кандидаты на пост президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют на выборах. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на данные экзит-полов, передает Интерфакс-Украина.

По его данным, Макрон набирает 24%, а Ле Пен - 22%.

За ними следуют Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон, получившие 20,5% и 18%, соответственно.

Публикация во Франции любой информации о предварительных результатах голосования запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро.

При этом подобный запрет не распространяется на остальную европейскую прессу.

Как ожидается, работа избирательных участков завершится в 19:00 (20:00 по Киеву), однако в некоторых крупных городах они будут работать на час дольше.

Напомним, 23 апреля во Франции стартовал первый тур президентских выборов. В общей сложности в борьбе за этот пост принимают участие 11 кандидатов.

 

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