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Главная » Мир » В первые сто дней президентства Трамп стал самым непопулярным лидером за 65 лет

В первые сто дней президентства Трамп стал самым непопулярным лидером за 65 лет

В первые сто дней президентства Трамп стал самым непопулярным лидером за 65 лет
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Больше половины американцев не одобряют деятельность действующего президента США

23.04.17 144
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Рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые сто дней во главе Белого дома находится на уровне 42%. Это рекордно низкий показатель за последние 65 лет — со времен 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра. Такие данные представлены в совместном опросе телеканала ABC News и газеты Washington Post, передает УНИАН.

56% респондентов заявили, что Трамп в первые сто дней своего президентства не выполнил многих данных обещаний.

Одновременно с ABC News и Washington Post свой опрос провели также телеканал NBC и издание The Wall Street Journal. Согласно их данным, не одобряют деятельность Трампа 54% американцев. Одобрили работу президента США только 40% респондентов. При этом 64% оценили начало работы Трампа в качестве главы администрации как среднее или плохое.

Оба опроса были проведены в период с 17 по 20 апреля.

Напомним, Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.

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