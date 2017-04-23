В первые сто дней президентства Трамп стал самым непопулярным лидером за 65 лет

Рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые сто дней во главе Белого дома находится на уровне 42%. Это рекордно низкий показатель за последние 65 лет — со времен 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра. Такие данные представлены в совместном опросе телеканала ABC News и газеты Washington Post, передает УНИАН.

56% респондентов заявили, что Трамп в первые сто дней своего президентства не выполнил многих данных обещаний.

Одновременно с ABC News и Washington Post свой опрос провели также телеканал NBC и издание The Wall Street Journal. Согласно их данным, не одобряют деятельность Трампа 54% американцев. Одобрили работу президента США только 40% респондентов. При этом 64% оценили начало работы Трампа в качестве главы администрации как среднее или плохое.

Оба опроса были проведены в период с 17 по 20 апреля.

Напомним, Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.