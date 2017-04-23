Макрон побеждает в первом туре выборов президента Франции, - экзит-пол

По данным телеканала RTBF, победителем в первом туре президентских выборов во Франции выходит Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Все наши источники подтверждают: Эммануэль Макрон идет впереди и выходит во второй тур. Позади него Марин Ле Пен, Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон, которые спорят за вторую ступеньку", - сообщил бельгийский телеканал.

По данным RTBF, Макрон идет на результат 24% голосов, Ле Пен - 23%, Меланшон - 21% и Фийон - 17%.

По данным портала Linternaute, лидер движения "Франция на марше" получил поддержку 23,7% избирателей. За лидера "Народного фронта" проголосовало 21,7% французов.

Напомним, второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая 2017 года.