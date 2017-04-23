Выборы президента Франции: партия Олланда и премьер-министр страны призвали поддержать Макрона

В поддержку кандидата от центристов также высказались республиканцы - Франсуа Фийон и экс-премьер Франции Жан-Пьер Раффарен

Социалистическая партия Франции, лидером которой является действующий президент страны Франсуа Олланд, поддержит политика Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, которые пройдут 7 мая.

Об этом заявил кандидат от социалистов на президентских выборах Бенуа Аммон в своем обращении к французскому народу сразу после объявления результатов первого тура голосования 23 апреля, передает Укринформ.

"Я уверен, что ценности Республики переживут кризис, и не утратят свои позиции и доверие народа Франции", - подчеркнул Аммон.

Он завил, что признал свое поражение и призвал своих избирателей поддержать Макрона, чтобы победить Ле Пен.

Поддержать Макрона призвал также премьер-министр Бернар Казнёв, сообщает Associated Press.

"Премьер-министр Франции призывает избирателей отказаться от лидера ультраправой Марин Ле Пен и проголосовать за Эммануэля Макрона", - говорится в сообщении.

Кандидат в президенты Франции от республиканцев Франсуа Фийон заявил, что во втором туре выборов будет голосовать за центриста Эммануэля Макрона, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

"Нет другого выбора, кроме как голосовать против ультраправых, я буду голосовать за Эммануеля Макрона", - сказал он.

Фийон также призвал своих сторонников голосовать за Макрона, чтобы не допустить победы ультраправой Марин Ле Пен.

"Ее программа поведет страну по пути к банкротству", - сказал он.

Такого же мнения бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, член Республиканской партии.

"Без сомнения, насколько я понимаю, мы должны сплотиться вокруг Еммануэля Макрона", - цитирует Reuters экс-премьера.

Напомним, по данным экзит-полов, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, прошли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Согласно данным экзит-полов, опубликованным во французских СМИ, лидер партии "Вперед!" Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов набрал 23,7% голосов избирателей, а Ллидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 21,7%. Представитель партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон и крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон набрали одинаковое количество голосов - 19,5%.