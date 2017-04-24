Дания обвиняет российских хакеров во взломе почты сотрудников минобороны

Киберпреступники не смогли получить информацию с высокой степенью секретности

Российские хакеры, подконтрольные руководству страны, в течение 2015 и 2016 годов получали доступ к электронной почте некоторых сотрудников министерства обороны Дании. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на датскую газету Berlingske.

Отмечается, что это та же группа хакеров, которая стоит за кибератакой на Демократическую партию США в 2016 году.

По данным Службы военной разведки страны, полученная хакерами информация могла быть использована для шантажа и вербовки сотрудников минобороны.

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредриксен назвал это "очень критической ситуацией".

По мнению ряда разведывательных служб, за атакой стоит группа хакеров Fancy Bear, которая, считается, имеет связи с администрацией российского президента Владимира Путина.

Хакеры также могли использовать зараженные учетные записи электронной почты для отправки новых писем для получения доступа к более компрометирующей информации.

"Это точно контролируется. Это не маленькие хакерские группы, которые делают это ради развлечения. Это связано с разведывательными службами и центральными элементами российского режима", - сказал Фредриксен.

Он добавил, что хакеры не смогли получить информацию с более высокой степенью секретности.