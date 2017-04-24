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Главная » Мир » В Канаде предлагают усилить санкции против России

В Канаде предлагают усилить санкции против России

В Канаде предлагают усилить санкции против России
Фото: censor.net.ua

За нарушение прав человека и пропаганду против НАТО

24.04.17 58
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Депутаты Федерального парламента Канады инициируют усиление санкций против Российской Федерации за нарушение прав человека и пропаганду против членов НАТО. Соответствующая петиция зарегистрирована в канадском парламенте, передает РБК-Украина.

Петицию об усилении санкций против России подписали 30 депутатов. Для того чтобы петиция попала на рассмотрение в парламент необходимо собрать еще 400 подписей до 16 августа.

Петицию 18 апреля подал представитель провинции Онтарио Дмитрий Макиенко. В ней говорится о том, что власти России систематически нарушают права человека как внутри страны, так и за границей, а также продолжают вести пропагандистскую войну против стран-членов НАТО.

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