В Канаде предлагают усилить санкции против России

Депутаты Федерального парламента Канады инициируют усиление санкций против Российской Федерации за нарушение прав человека и пропаганду против членов НАТО. Соответствующая петиция зарегистрирована в канадском парламенте, передает РБК-Украина.
Петицию об усилении санкций против России подписали 30 депутатов. Для того чтобы петиция попала на рассмотрение в парламент необходимо собрать еще 400 подписей до 16 августа.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада второй раз за неделю расширила санкции против Сирии
Петицию 18 апреля подал представитель провинции Онтарио Дмитрий Макиенко. В ней говорится о том, что власти России систематически нарушают права человека как внутри страны, так и за границей, а также продолжают вести пропагандистскую войну против стран-членов НАТО.