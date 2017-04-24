Президент ПАСЕ назвал свой визит с россиянами в Сирию "частным"

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт впервые официально прокомментировал свой визит в Сирию вместе с делегацией российских депутатов.

Как сообщает Европейская правда, Аграмунт предоставил письменные комментарии по этому поводу членам Бюро ПАСЕ (руководящего органа ассамблеи).

Аграмунт подчеркнул, что это был его частный визит, не связанный с работой во главе ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп.

По его словам, визит стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ, которые не сообщили о частном характере визита и создали впечатление, что он поддерживает Асада. Президент ПАСЕ заверил, что это не так.

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Сейчас в Страсбурге проходит закрытое заседание Бюро ПАСЕ, где рассматривают, среди прочего вопросы данной поездки Аграмунта.

Отметим, 20 марта делегация депутатов ПАСЕ во главе с председателем Педро Аграмунтом и с депутатами Госдумы прибыла в Сирию.

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы из Украины, Дании и Польши выразили обеспокоенность в связи с этим.

В обнародованном от делегаций заявлении отмечается, что они полностью отделяют себя от данного визита, а также призвали Парламентскую ассамблею "публично и однозначно известить общественность о том, что этот визит не был санкционирован Парламентской Ассамблеей".

Напомним, террористы ИГИЛ поменяли свою "столицу". Новым центром боевиков стал сирийский город Дейр-эз-Зор.