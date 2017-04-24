В Албании оппозиция заблокирует главные трассы страны

В знак протеста против правительства премьер-министра Эди Рамы

Оппозиционные партии Албании планируют в понедельник, 24 апреля, заблокировать на час все национальные дороги страны в знак протеста против правительства премьер-министра Эди Рамы. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание Balkan Insight.

"Многие албанские граждане намерены к нам присоединиться. Это общее решение всех оппозиционных партий", - заявил лидер оппозиционной Демократической партии Лулзим Баша.

7 мая оппозиция готовит большой протест в городе Кавая, местные жители будут избирать мэра. Оппозиция бойкотирует эти выборы, а также парламентские, назначенные на 18 июня, и утверждает, что страна не может провести свободные и справедливые выборы с премьер-министром Рамой.

Напомним, 18 февраля оппозиционные партии установили палатку напротив здания правительства Албании, призывая Эдди Раму уйти в отставку, открыв таким образом путь к формированию технического правительства и проведению свободных и честных выборов.

22 апреля Лулзим Баша предупредил, что протесты не будут ограничиваться столицей страны Тираной, а охватят всю Албанию.

Представитель Демократической партии заявил, что будут использовать все легальные формы протеста, чтобы достичь необходимого результата.