У берегов Сомали зафиксирован новый всплеск пиратства, - Пентагон

Министерство обороны США сообщило об учащении случаев нападений пиратов у берегов Сомали и предупредило судоходные компании о необходимости принимать меры безопасности. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

При этом министр обороны США Джим Мэттис во время визита в Джибути заявил об отсутствии планов привлечь в регион американский флот для решения этой проблемы.

По его словам, в связи с участившимися за последние два месяца случаями нападений пиратов судовладельцы должны повысить уровень предосторожности.

Глава Африканского командования Вооруженных сил США Томас Уалдхаузер сообщил, что возможными причинами нового всплеска пиратства у берегов Сомали могли стать засуха и голод, охватившие регион.

"Мы продолжим наблюдать за ситуацией", - добавил он.

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Напомним, в марте, впервые за последние пять лет, поступили сообщения о захвате пиратами торговых судов у побережья Сомали. При этом СМИ отметили, что всплеск случаев нападений пиратов может привести к принятию новых мер со стороны международной общественности, включая привлечение в регион американских и европейских военно-морских сил.