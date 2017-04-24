Главарь Аль-Каиды призвал готовиться к длительной войне в Сирии

Главарь террористической организации "Аль-Каида" призвал своих последователей и всех боевиков в Сирии сплотиться и готовиться к джихаду, или священной войне. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Заявление Аймана аль-Завахири было распространено медиа "Ас-Сахаба", которое связано с "Аль-Каидой", в виде аудиосообщения.

Аль-Завахири призвал джихадистов оставаться непоколебимыми и изменить тактику на партизанскую войну.

Лидер "Аль-Каиды" заявил, что "международный сатанинский Альянс" никогда не признает верховенство ислама в Сирии.

Напомним, филиал "Аль-Каиды" в Сирии - бывший "Фронт Нусра", теперь известный как "Фронт Фатах Аль-Шам" — в последние месяцы все чаще подвергается атакам со стороны коалиции, которую возглавляют США, некоторые руководители группировки были убиты во время авиаударов.