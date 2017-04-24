Пять европейских компаний согласились выделить почти 5 млрд евро на строительство "Северного потока-2"

Nord Stream 2 AG (компания-оператор газопровода "Северный поток-2", "дочка" "Газпрома") подписала с пятью европейскими компаниями - ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Голландия-Британия), Uniper (Германия) и Wintershall (Германия) - соглашения о финансировании строительства "Северного потока-2". Об этом сообщает пресс-служба Газпрома.

"Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из компаний составит до 950 млн евро. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется "Газпром", - говорится в сообщении.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Партнерами Газпрома по проекту являются европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. Ранее планировалось, что они станут акционерами (с долями по 10%) проектной компании Nord Stream 2, которая в настоящее время на 100% принадлежит Газпрому.