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Главная » Мир » Олланд: Макрон сможет защитить французские ценности

Олланд: Макрон сможет защитить французские ценности

Олланд: Макрон сможет защитить французские ценности
Франсуа Олланд / Фото: web.de

Действующий президент Франции назвал участие ультраправых во втором туре выборов угрозой для страны

24.04.17 23
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Президент Франции Франсуа Олланд объявил о своей поддержке кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Об этом он заявил в специальном телевизионном обращении в понедельник, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

"Присутствие ультраправых представляет угрозу для нашей страны. Это и их история, и их методы, и связи с экстремистскими группами по всей Европе, но самая большая угроза – это последствия их экономической программы для нашей страны", - заявил Олланд.

По его словам, покупательная способность французов в результате победы Марин Ле Пен упадет, вырастут цены, будут потеряны рабочие места.

"Перед лицом террористической угрозы ультраправые разделяют Францию, стигматизируют отдельных наших граждан. Именно поэтому я голосую за Эммануэля Макрона, и он именно тот, кто защитит французские ценности", - заявил президент Франции.

Напомним, лидер центристской партии "Вперед!" Эммануэль Макрон и лидер ультраправых лидер Марин Ле Пен прошли во второй тур президентских выборов во Франции. Макрон получил 23,75% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовали 21,53%.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая 2017 года.

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