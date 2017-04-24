Олланд: Макрон сможет защитить французские ценности

Президент Франции Франсуа Олланд объявил о своей поддержке кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Об этом он заявил в специальном телевизионном обращении в понедельник, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

"Присутствие ультраправых представляет угрозу для нашей страны. Это и их история, и их методы, и связи с экстремистскими группами по всей Европе, но самая большая угроза – это последствия их экономической программы для нашей страны", - заявил Олланд.

По его словам, покупательная способность французов в результате победы Марин Ле Пен упадет, вырастут цены, будут потеряны рабочие места.

"Перед лицом террористической угрозы ультраправые разделяют Францию, стигматизируют отдельных наших граждан. Именно поэтому я голосую за Эммануэля Макрона, и он именно тот, кто защитит французские ценности", - заявил президент Франции.

Напомним, лидер центристской партии "Вперед!" Эммануэль Макрон и лидер ультраправых лидер Марин Ле Пен прошли во второй тур президентских выборов во Франции. Макрон получил 23,75% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовали 21,53%.

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая 2017 года.