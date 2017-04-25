Космическая обсерватория "Хаббл" прислала на Землю снимок, на котором звезда TYC 3203−450−1 выглядит ярче, чем целая галактика. Об этом сообщает Популярная механика.

Галактика NGC 7250 расположена в 45 млн световых лет от Земли. В ней есть области, где постоянно рождаются новые звёзды, зарегистрировано несколько вспышек сверхновых, а всего в галактике несколько миллиардов светящихся объектов.

Но звезда TYC 3203−450−1 (созвездие Ящерицы), кажется, светит намного ярче, чем вся галактика вместе взятая. О звезде известно немного, кроме того, что она находится между галактикой NGC 7250 и Землёй. Именно этим и объясняется огромная разница в яркости для наблюдателя из Солнечной системы. Если бы звезда была частью галактики, она была бы едва различима; но, поскольку она находится в миллион раз ближе к Земле, чем галактика, на снимке она выглядит крупнее и ярче.

Такие звёзды астрономы называют "звёздами переднего плана": они "портят" фотографии объектов, на которые учёные нацеливают телескопы; кроме того, звёзды первого плана мешают учёным определять расстояния между очень удалёнными от Земли объектами. Сейчас существует программное обеспечение, способное обрабатывать снимки и фотометрию так, чтобы почти полностью избавиться от света звёзд переднего плана, но то, что скрыто за самыми яркими областями такой звезды, реконструировать невозможно.