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Главная » Мир » Фото Телескоп Хаббл заснял "звезду переднего плана"

Фото Телескоп Хаббл заснял "звезду переднего плана"

<span class="label red">Фото</span> Телескоп Хаббл заснял "звезду переднего плана"
Звезда TYC 3203−450−1 на фоне галактики NGC 7250 / Фото: ESA/Hubble & NASA

Звезда TYC 3203−450−1 в созвездии Ящерицы светит гораздо ярче галактики NGC 7250

25.04.17 365
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Космическая обсерватория "Хаббл" прислала на Землю снимок, на котором звезда TYC 3203−450−1 выглядит ярче, чем целая галактика. Об этом сообщает Популярная механика.

Галактика NGC 7250 расположена в 45 млн световых лет от Земли. В ней есть области, где постоянно рождаются новые звёзды, зарегистрировано несколько вспышек сверхновых, а всего в галактике несколько миллиардов светящихся объектов.

Но звезда TYC 3203−450−1 (созвездие Ящерицы), кажется, светит намного ярче, чем вся галактика вместе взятая. О звезде известно немного, кроме того, что она находится между галактикой NGC 7250 и Землёй. Именно этим и объясняется огромная разница в яркости для наблюдателя из Солнечной системы. Если бы звезда была частью галактики, она была бы едва различима; но, поскольку она находится в миллион раз ближе к Земле, чем галактика, на снимке она выглядит крупнее и ярче.

Такие звёзды астрономы называют "звёздами переднего плана": они "портят" фотографии объектов, на которые учёные нацеливают телескопы; кроме того, звёзды первого плана мешают учёным определять расстояния между очень удалёнными от Земли объектами. Сейчас существует программное обеспечение, способное обрабатывать снимки и фотометрию так, чтобы почти полностью избавиться от света звёзд переднего плана, но то, что скрыто за самыми яркими областями такой звезды, реконструировать невозможно.

 

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