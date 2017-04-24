Во Франции подсчитали все бюллетени

Во Франции обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов. Результаты были опубликованы Министерством внутренних дел страны, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 24,01% голосов избирателей. На втором месте - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала 21,30% голосов.
Явка избирателей составила 77,77% (по сравнению с 80,42% в 2012 году).
Напомним, после первого тура президентских выборов о своей поддержке Эммануэля Макрона во втором туре заявили кандидаты на выборах от "Республиканцев" Франсуа Фийон и от социалистов Бенуа Амон, а также действующий президент Франции Франсуа Олланд.