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Главная » Мир » Во Франции подсчитали все бюллетени

Во Франции подсчитали все бюллетени

Во Франции подсчитали все бюллетени
Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон / Фотоколлаж из открытых источников

Эммануэль Макрон получил 24,01% голосов избирателей, а Марин Ле Пен – 21,30%

24.04.17 281
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Во Франции обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов. Результаты были опубликованы Министерством внутренних дел страны, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 24,01% голосов избирателей. На втором месте - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая набрала 21,30% голосов.

Явка избирателей составила 77,77% (по сравнению с 80,42% в 2012 году).

Напомним, после первого тура президентских выборов о своей поддержке Эммануэля Макрона во втором туре заявили кандидаты на выборах от "Республиканцев" Франсуа Фийон и от социалистов Бенуа Амон, а также действующий президент Франции Франсуа Олланд.

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