США ввели одни из самых масштабных санкций в своей истории

США ввели масштабный пакет санкций против режима президента Сирии Башара Асада в ответ на химическую атаку в начале апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов, передает Укринформ.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сегодня ввело мероприятия в ответ на атаку 4 апреля 2017 года с применением газа "зарин" против невинных гражданских в городке Хан-Шейхун (Сирия) со стороны режима сирийского диктатора Башара Асада", - отмечается в документе.

В Минфине подчеркнули, что это одни из наибольших санкций в истории США, которые охватывают 271 должностное лицо из правительственного Сирийского исследовательского центра SSRC, ответственного за разработку и изготовление оружия массового поражения и средств его доставки.

"Это 271 должностное лицо SSRC имеет опыт в сфере химических разработок и смежных дисциплин и/или в поддержке программы химического оружия SSRC, по крайней мере с 2012 года", - отметили в американском Минфине.

Как заявил по этому поводу министр финансов США Стивен Мнучин, в Вашингтоне "принимают очень всерьез" то, как режим в Сирии пренебрегает жизнями своих граждан. Он заявил, что Соединенные Штаты "непрестанно будут преследовать и прекращать финансовую активность всех лиц, связанных с производством химического оружия, которое используется для осуществления этих преступлений".

В Министерстве финансов США также сообщили, что сегодняшние действия дополняют санкции, введенные 12 января 2017 года против 18 правительственных чиновников и пяти родов войск сирийской армии вместе с организациями, связанными с программой разработки химического оружия. США неоднократно заявляли о недопустимости нарушений сирийским режимом международного запрета на использование химического оружия и соответствующих решений ООН.