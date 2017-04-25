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Главная » Мир » Субмарина США прибыла к берегам Южной Кореи

Субмарина США прибыла к берегам Южной Кореи

Субмарина США прибыла к берегам Южной Кореи
Фото: businessinsider.com

Атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" вооружена ракетами "Томагавк"

25.04.17 264
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Американская подводная лодка прибыла в Южную Корею. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Вооруженная ракетами "Томагавк" атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" должна присоединиться к ударной группе во главе с авианосцем "Карл Винсон". Одновременно с этим КНДР, как сообщают СМИ, провела учения артиллерии.

Во вторник Северная Корея отмечает 85-летие основания своей армии. Часто в этот день Пхеньян устраивал показательные испытания ракет. Однако в этот раз, по данным южнокорейского агентства Йонхап, власти страны решили ограничиться масштабными артиллерийскими стрельбами.

Напомним, в последние недели КНДР и США обменялись резкими публичными заявлениями в адрес друг друга. Северная Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, пообещал "наконец-то решить" проблему КНДР.

Ранее администрация США пошла на нестандартный шаг, пригласив американский сенат в полном составе посетить Белый дом для участия в экстренном совещании по вопросу о ядерной программе Северной Кореи.

По словам командования американской армии, группа военных кораблей, возглавляемая авианосцем "Карл Винсон", подойдет к Корейскому полуострову в течение ближайших дней, несмотря на противоречивые сообщения о местонахождении этой авианосной группы, появлявшиеся на прошлой неделе.

24 апреля государственные СМИ Северной Кореи заявили, что готовы потопить "Карл Винсон" одним ударом.

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