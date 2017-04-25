Связанные с Россией хакеры атаковали серверы штаба Макрона, - СМИ

Серверы избирательного штаба фаворита президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона были атакованы хакерами, которых эксперты связывают с главным разведывательным управлением России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исследование японской антивирусной компании Trend Micro, передает РБК-Украина.

Связанные с Россией хакеры около 160 раз атаковали ресурсы штаба Макрона. По словам главы профильного направления в штабе Макрона Мунира Мажуби, попытки взлома серверов имели место.

"Это серьезно, но ничего компрометирующего", - отметил он и добавил, что хакерские атаки были в основном совершены в декабре 2016 года.

По данным Trend Micro, одним из свидетельств кибератак стало создание фейкового сайта для сбора паролей сотрудников избирательной кампании Макрона, которые работал на протяжении нескольких месяцев.

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В Trend Micro называют ответственными за атаки хакеров из Pawn Storm ("Пешечный штурм"), которую связывают с российской разведкой. В то же время официальные лица во Франции пока не называют, кто стоит за атаками.