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Главная » Мир » В ПАСЕ определили, как расследовать коррупционные обвинения в адрес Аграмунта

В ПАСЕ определили, как расследовать коррупционные обвинения в адрес Аграмунта

В ПАСЕ определили, как расследовать коррупционные обвинения в адрес Аграмунта
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Речь идет о вероятном многолетнем подкупе азербайджанскими властями ряда членов Ассамблеи

25.04.17 21
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Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о создании независимого органа, который должен расследовать обвинения в коррупции, выдвинутые в адрес нескольких топ-чиновников ПАСЕ, включая президента Педро Аграмунта. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на нескольких представителей бюро.

"Документ Савицкого относительно расследования коррупции принят без изменений, хотя были предложения изменить, смягчить его", – заявил, в частности, вице-президент ПАСЕ от Украины Георгий Логвинский.

Глава украинской делегации Владимир Арьев отметил, что это решение является окончательным и не требует утверждения в зале ПАСЕ.

Полный текст так называемого "меморандума Савицкого", который был вынесен на рассмотрение Бюро, пока не обнародуется, однако European Stability Initiative опубликовала его описание и цитирование. Несколько собеседников ЕП признали, что описание соответствует документу.

В принятом документе говорится о создании независимого органа для детального расследования обвинений в коррупции и поощрениях, выдвинутых против отдельных членов или бывших членов ассамблеи.

Речь идет о скандале под названием "икорная дипломатия", о вероятном многолетнем подкупе азербайджанскими властями ряда членов Ассамблеи во главе с Аграмунтом.

В соответствии с меморандумом, орган по расследованию должен состоять из трех членов, независимых высокопоставленных деятелей "от институтов, которые пользуются самой высокой моральной репутацией" и имеют опыт антикоррупционных расследований. Он будет иметь право опрашивать членов ассамблеи, обращаться за помощью к государствам-членам и анализировать документы. В случае, если кто-то из членов или бывших членов ассамблеи откажется дать показания или документы, это должно быть зафиксировано. Результаты расследования будут представлены Бюро и могут быть переданы правоохранителям.

Аграмунта называют ключевым лоббистом интересов Азербайджана в ПАСЕ, он в течение длительного времени отрицает факты нарушений демократических стандартов в этой стране.

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