Трамп решил посоветоваться с сенаторами по проблеме КНДР

Американские сенаторы в полном составе приглашены в Белый дом для обсуждения решения проблемы ядерной программы КНДР.

Как сообщает BBC Украина, в совещании примут участие все 100 сенаторов, а также глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Маттис.

Перед сенаторами также выступят директор Национальной разведки Дэн Коутс и председатель штаба Джозеф Данфорд.

Отметим, сбор полного состава Сената в администрации президента - крайне необычное мероприятие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Китая призвал Трампа к сдержанности в отношении КНДР

Ранее с призывом "наконец решить" проблему КНДР Трамп обратился к Совету безопасности ООН.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась после активизации Пхеньяном своей ядерной программы. В частности, КНДР сообщила о подготовке подземного ядерного взрыва, который, должен был состояться 15 апреля на полигоне Пунгери возле горы Мантапсан. Пентагон уже перебросил ударную группировку кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон" к берегам Корейского полуострова.