США могут полностью запретить провоз электроники из Европы

На такие меры Вашингтон может пойти из-за роста террористической угрозы на борту лайнеров

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает введение запрета на провоз в страну ноутбуков и других крупных электронных устройств на прибывающих из Европы самолетах.

Об этом во вторник, 25 апреля, пишут мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Причина таких мер не называется. Также нет информации, идет ли речь о полном запрете, или электронику все же можно будет транспортировать в багаже.

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Напомним, в марте стало известно, что власти Соединенных Штатов запретили провозить в ручной клади электронные устройства, превышающие по размеру сотовые телефоны, авиапассажирам из ряда стран. Речь, в частности, идет о Турции, Египте, Иордании, ОАЭ и других странах Северной Африки и Ближнего Востока. На такие меры Вашингтон пошел из-за роста террористической угрозы на борту лайнеров.