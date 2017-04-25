Армия Ирака освободила крупнейший район в западном Мосуле

Иракские войска вытеснили боевиков "Исламского государства" из крупнейшего района в западной части города Мосул. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

По словам старшего военного командира иракских войск, захват данного района является одним из важнейших событий в многомесячной борьбе за второй по величине город страны.

По словам генерал-лейтенанта Абдула Вахаба Аль-Саади, район Аль-Танек был полностью освобожден и находится под полным контролем.

Напомним, иракские вооруженные силы, которые имеют поддержку США, объявили восточный Мосул "полностью освобожденным" еще в январе, после официального запуска операции по освобождению города в октябре прошлого года.