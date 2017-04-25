Марин Ле Пен официально ушла с поста главы Национального фронта

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ушла с поста лидера партии "Национальный фронт".
По ее словам, такое решение она приняла из-за искреннего убеждения, что президент должен объединять всех людей и ей необходимо быть выше партийных распрей.
"Начиная с этого вечера я не глава Национального фронта. Я претендую на то, чтобы возглавить Францию. Мы можем победить. Мы победим!", — заявила она.
При этом BBC News отмечает, что французский термин, который применила Ле Пен для описания своего ухода, означает, что он будет временным.
Напомним, во Франции подсчитали все бюллетени.