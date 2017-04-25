Марин Ле Пен официально ушла с поста главы Национального фронта

Французский термин, который применила кандидат в президенты для описания своего ухода, означает, что он будет временным

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ушла с поста лидера партии "Национальный фронт".

По ее словам, такое решение она приняла из-за искреннего убеждения, что президент должен объединять всех людей и ей необходимо быть выше партийных распрей.

"Начиная с этого вечера я не глава Национального фронта. Я претендую на то, чтобы возглавить Францию. Мы можем победить. Мы победим!", — заявила она.

При этом BBC News отмечает, что французский термин, который применила Ле Пен для описания своего ухода, означает, что он будет временным.

Напомним, во Франции подсчитали все бюллетени.