Половина шотландцев выступили против референдума о независимости, - опрос

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters, который в свою очередь ссылается на данные опроса, проведенного компанией Kantar.

Согласно данным опроса, 46 % респондентов уверены, что референдума "вообще не должно быть".

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26 % респондентов считают, что в Шотландии необходимо провести референдум о независимости. В то же время, 18 % опрошенных выразили мнение, что референдум необходимо провести позже.

В случае проведения референдума о независимости, 55 % опрошенных проголосуют "против" выхода из состава Объединенного Королевства, 37 % - "за", еще 8 % респондентов не определились.

Напомним, Мэй не понравилась идея проведения нового референдума о независимости Шотландии.