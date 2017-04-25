Основатель Википедии запускает сервис по борьбе с фейками

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Business Insider.

Планируется, что Wikitribune будет работать как своего рода гибрид между традиционным новостным ресурсом и Википедией, а именно онлайн энциклопедией, которую каждый может редактировать.

По словам Уэйлса, в рамках нового проекта профессиональные журналисты будут работать вместе с добровольцами из сообществ, чтобы писать и редактировать тексты, работая бок о бок и на равных. Он добавил, что Wikitribune сосредоточится на "вирусных" новостных материалах.

Сейчас организация проводит 30-дневную кампанию по сбору средств для того, чтобы нанять журналистов. Сначала Wikitribune хочет нанять 10 журналистов, затем их штат будет расширен.

Напомним, в Генштабе ответили на заявление РФ о "канадских боеприпасах" в Донбассе.