В Испании президента ПАСЕ уличили во лжи

В министерстве иностранных дел Испании заявили, что официально не согласовывали поездку президента ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию. Об этом пишет издание Cadenaser со ссылкой на источники в министерстве, передает Европейская правда.

Сообщается, что версии правительства и Аграмунта о его визите в Сирию существенно отличаются. В МИД Испании Аграмунту не только не согласовывали его поездку, но наоборот советовали не посещать Дамаск.

До этого президент ПАСЕ неоднократно уверял коллег в том, что его поездка в Сирию была согласована с испанским правительством.

Во вторник, 25 апреля, во время слушаний один из депутатов акцентировал на этом разногласии, из-за чего Аграмунт был вынужден признать, что согласование со стороны правительства не было, а он только проинформировал МИД и услышал от них рекомендацию не ехать из-за проблем с безопасностью.

В то же время, по данным источников издания, Аграмунт официально даже не сообщал о своей поездке. В министерстве, по данным этих источников, о намерении депутата ехать в Сирию узнали только через третьих лиц.

Напомним, 20 марта в столицу Сирии Дамаск прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом.