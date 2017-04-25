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Главная » Мир » В Госдуме РФ предлагают упростить предоставление гражданства "носителям русского языка"

В Госдуме РФ предлагают упростить предоставление гражданства "носителям русского языка"

В Госдуме РФ предлагают упростить предоставление гражданства "носителям русского языка"
Фото из открытых источников

Им не нужно будет предварительно отказываться от предыдущего гражданства

25.04.17 234
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В Госдуму Российской Федерации внесен законопроект, который упрощает "носителям русского языка" получение российского гражданства. Об этом пишет Российская газета.

Законопроект разработали депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым. Предлагаемые парламентариями поправки в действующее законодательство дают право на получение вида на жительство и гражданства РФ без заявления об отказе от иного гражданства.

"В последнее время ко мне на депутатский прием все чаще приходят люди, которые живут и хотят жить в России, свободно владеют русским языком, имеют здесь семьи, работу, но российское гражданство получить не могут. Непреодолимым препятствием для этого становится процедура выхода из гражданства другого государства, что требуется по действующему закону для получения гражданства России", – объяснил свою инициативу Миронов.

В пояснительной записке к законопроекту упоминается Украина. Конкретный перечень стран, для выходцев из которых будет упрощено получение гражданства РФ, должно будет утверждать российское правительство.

"Мы предлагаем, чтобы перечень стран, бывшие граждане которых могут быть освобождены об обязанности представлять такие справки, был ограниченным и определялся правительством РФ", – добавил Миронов.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

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