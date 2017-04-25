В Таиланде мужчина убил свою дочь и совершил самоубийство в прямом эфире в Facebook

Полицию предупредили, но она прибыла слишком поздно

Гражданин Таиланда в прямом эфире в Facebook убил собственную дочь и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Русская служба BBC.

21-летний таец находился в заброшенном отеле на острове Пхукет. Родственники мужчины увидели трансляцию и сообщили в полицию, однако наряды прибыли на место слишком поздно, чтобы спасти мужчину или его дочь.

Причиной поступка мужчины следователи назвали проблемы в семье. Во вторник родственники забрали из больницы тела мужчины и дочери.

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Перед тем как запись трансляции была удалена, она успела разойтись по соцсетям и попасть в СМИ. В течение нескольких часов соцсеть удалила видеозапись и принесла извинения.

"Это отвратительный инцидент и мы соболезнуем семье жертвы. На Facebook абсолютно точно нет места материалам такого рода, этот материал удален", - говорилось в заявлении администрации соцсети.