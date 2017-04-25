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На будущих выборах в Британии победят консерваторы, - опрос
Здание британского парламента / Фото из открытых источников

На будущих выборах в Британии победят консерваторы, - опрос

Тори могут рассчитывать на 46%, а лейбористы – только на 24%

25.04.17 48
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Консервативная партия Великобритании с большим преимуществом опережает Лейбористскую партию перед внеочередными выборами 8 июня. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Kantar, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Согласно опросу, консерваторы пока могут рассчитывать на поддержку 46% избирателей. В то время как лейбористов готовы поддержать 24%.

Либеральных демократов поддерживают 11% опрошенных, а Партию независимости Великобритании - 8%.

Участие в опросе, который был проведен онлайн с 20 по 24 апреля, приняли 1196 человек.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о планах провести досрочные всеобщие выборы в стране, которые состоятся 8 июня.

По словам Мэй, необходимость проведения досрочных парламентских выборов обусловлена тем, что парламент остается разделенным по вопросу выхода страны из Европейского союза.

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