Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео Китайские ученые организовали интервью человека с роботом

Видео Китайские ученые организовали интервью человека с роботом

<span class="label red">Видео</span> Китайские ученые организовали интервью человека с роботом
Скриншот

Но оказалось оно не таким эффектным, как ожидалось

26.04.17 80
1000

Учёные из Научно-технического университета Китая организовали для американского журналиста Кевина Келли интервью с человекоподобным роботом Цзя Цзя. Об этом пишет Популярная механика.

В прошлом году китайские учёные показали человекоподобного робота собственной разработки, который явился в облике девушки по имени Цзя Цзя. Китайцы были настолько восхищены необычайно женственным андроидом, что даже прозвали его "Богиней". Антропоморфный робот умеет общаться с людьми и даже шутить. Цзя Цзя также умеет почтительно склонять голову перед собеседником, что для китайцев не менее важно.

Учёные откликнулись на просьбу американского журналиста Кевина Келли устроить интервью с андроидом и организовали конференцию в Skype. Общение происходило на английском языке. Робот не смог оправдать, возложенного на него надежд.

Цзя Цзя даже не смогла назвать количество букв в алфавите. На вопрос журналиста, где находится Великая Китайская стена, робот после длительной паузы ответил просто "Китай", а на другие вопросы отвечал нечто невразумительное.

Тем не менее, китайские учёные уверены, что многие вопросы просто были слишком сложными, но в целом Цзя Цзя вполне справилась с интервью.

По мнению наблюдателей, женщина-андроид, несмотря на эффектную внешность, по интеллекту значительно уступает даже голосовому ассистенту Siri в смартфонах компании Apple.

 

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработкиПрезидент Китая призвал Трампа к сдержанности в отношении КНДРКитай согласен рассмотреть предложение о создании ЗСТ с Украиной, - посол КНР

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 6771
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7487
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4434
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5248
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1522
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2112
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2371
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1137
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1624
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 777
  1. Шнуров попал в "чистилище" Миротворца 3324 / 4255
  2. Правительство ввело формулу расчета цены газа для населения 2682 / 2996
  3. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 2622 / 2796
  4. Посольство Украины объяснило, почему США сократят помощь нашей стране 2118 / 2364
  5. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 1872 / 5695
  6. Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки 1827 / 2051
  7. На территории детского сада в Киеве произошел взрыв 1677 / 1746
  8. В Украине испытали ракетный комплекс "Ольха" 1290 / 1436
  9. Послы ЕС одобрили безвиз для Украины 1168 / 1200
  10. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 936 / 1025
  1. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 18 / 1025
  2. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 16 / 5695
  3. Послы ЕС одобрили безвиз для Украины 11 / 1200
  4. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 8 / 2796
  5. Шнуров попал в "чистилище" Миротворца 7 / 4255
  6. Маленькие радости. Как украинские женщины борются за комфортное пространство для мам с детьми 6 / 360
  7. Годовщину аварии на ЧАЭС впервые отмечают во всем мире 6 / 333
  8. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 5 / 892
  9. На территории детского сада в Киеве произошел взрыв 4 / 1746
  10. Кожемяка Манука. Какие мультики нужно показывать детям 4 / 1795
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.