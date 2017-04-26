Но оказалось оно не таким эффектным, как ожидалось

Учёные из Научно-технического университета Китая организовали для американского журналиста Кевина Келли интервью с человекоподобным роботом Цзя Цзя. Об этом пишет Популярная механика.

В прошлом году китайские учёные показали человекоподобного робота собственной разработки, который явился в облике девушки по имени Цзя Цзя. Китайцы были настолько восхищены необычайно женственным андроидом, что даже прозвали его "Богиней". Антропоморфный робот умеет общаться с людьми и даже шутить. Цзя Цзя также умеет почтительно склонять голову перед собеседником, что для китайцев не менее важно.

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Учёные откликнулись на просьбу американского журналиста Кевина Келли устроить интервью с андроидом и организовали конференцию в Skype. Общение происходило на английском языке. Робот не смог оправдать, возложенного на него надежд.

Цзя Цзя даже не смогла назвать количество букв в алфавите. На вопрос журналиста, где находится Великая Китайская стена, робот после длительной паузы ответил просто "Китай", а на другие вопросы отвечал нечто невразумительное.

Тем не менее, китайские учёные уверены, что многие вопросы просто были слишком сложными, но в целом Цзя Цзя вполне справилась с интервью.

По мнению наблюдателей, женщина-андроид, несмотря на эффектную внешность, по интеллекту значительно уступает даже голосовому ассистенту Siri в смартфонах компании Apple.