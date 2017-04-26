Социологи выяснили, кому во Франции нравится Ле Пен

Наибольшую поддержку кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила в регионах с низкими зарплатами, меньшей продолжительностью жизни и более низким уровнем образованием. Об этом свидетельствуют результаты исследования результатов первого тура выборов президента Франции, проведенного Reuters, передает Укринформ.

"Каждое падение среднего дохода в данном регионе на 1000 евро придавало Ле Пен почти 2% поддержки", - отмечает Reuters.

Если классифицировать избирателей по средней ожидаемой продолжительности жизни, то в регионах, где проживает много сторонников Ле Пен, женщины живут на 5 лет меньше, чем в среднем по Франции, а мужчины – на три.

Результаты Ле Пен показывают прямую закономерность и с уровнем образования: чем больше жителей до 35 лет покинули школу, не получив диплома – тем большей была поддержка Ле Пен.

Reuters не нашел подтверждений расхожему мнению, что кандидат от ультраправых была особенно популярна среди молодых избирателей и жителей сельских регионов.

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Напомним, согласно окончательным результатам первого тура президентских выборов во Франции, прошедших 23 апреля 2017 года, Эмануэль Макрон набрал 24,01%, а его главный оппонент Марин Ле Пен - 21,30%.