Трамп назначил нового главу Секретной службы США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп новым руководителем Секретной службы страны, которая занимается охраной первых лиц государства и их родных, назначил отставного генерала морской пехоты Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Аллес станет первым главой Секретной службы за последние сто лет, который до своего назначения не служил в ее рядах.

Ранее Аллес 35 лет служил в морской пехоте.

После ухода в отставку он в 2012 году вошел в руководство пограничной и таможенной службы США.

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Напомним, в феврале 2017 года появилась информация, что глава Секретной службы США Джозеф Клэнси уходит в отставку.

В сферу полномочий Секретной службы США входит множество функций, однако ее приоритетной задачей является охрана президента и иных высокопоставленных чиновников, а также их родных, в том числе обеспечение охраны Белого дома.