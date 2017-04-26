Смоленская авиакатастрофа: Польша рассекретила документ о сотрудничестве с РФ

В рассекреченном документе МИД Польши, подготовленном Восточным департаментом ведомства 12 апреля 2010 года, отмечается, что визит тогдашнего премьер-министра Польши Дональда Туска 7 апреля в Смоленск и катастрофа президентского самолета 10 апреля создали "пространство доброжелательности" в польско-российских отношениях. Документ обнародовали накануне в эфире телеканала TVP INFO, передает Укринформ.

"Встреча премьеров Польши и России 7 апреля в Катыни, а также трагическая гибель польской делегации в авиакатастрофе в Смоленске 10 апреля создали особый климат в двусторонних отношениях, который значительно расширяет пространство к диалогу, сотрудничеству и примирению", - цитирует телеканал выписку из документа внешнеполитического ведомства.

В письме предлагается ряд действий, которые должна была выполнить Польша. В частности, речь шла о полюбовном решении вопроса относительно исков граждан РП против России в Европейском суде по правам человека в Страсбурге в отношении польских жертв Катыни при условии рассекречивания Москвой материалов того дела. Кроме того, в 90-летие польско-большевистской войны 1920 года предлагалось вспомнить о трагической судьбе красноармейцев в польском плену. В МИДе Польши также предлагали реализовать несколько совместных с Россией инициатив на уровне ООН.

В комментарии по этому поводу действующий глава МИДа Польши Витольд Ващиковский заявил, что за это дело должна взяться прокуратура.

"Если нас попросят об экспертизе, то мы сможем оценить, была ли это покорность, либо подчиненность. Но я хотел бы, чтобы этим делом занялся суд и прокуратура", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Политики правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) уже назвали документ "скандальным". По их мнению, он свидетельствует о том, что в предыдущем правительстве "Гражданской платформы" (РО) были люди, "которые думали по-русски, а не по-польски". Но в РО подчеркивают, что после катастрофы все говорили о примирении с россиянами, на чем даже акцентировал внимание в течение определенного времени действующий лидер PiS Ярослав Качиньский.

Это уже второй обнародованный в последнее время в Польше документ МИДа РП о польско-российских отношениях, подготовленный в первые годы правления РО.

В частности, в январе МИД Польши обнародовал документ "Тезисы о политике РП в отношении России и Украины", подготовленный 4 марта 2008 года в Восточном департаменте внешнеполитического ведомства Польши для тогдашнего главы МИДа Радослава Сикорского, который он рекомендовал премьер-министру. В документе польскому правительству предлагалось "оживить" диалог с Россией, учитывая экономические интересы и общность культурных и интеллектуальных интересов Варшавы и Москвы, что является "большой политической ценностью для Польши". В документе отмечалось, что для Запада Россия - важный союзник в борьбе с исламским терроризмом, а также "большое хранилище ресурсов, которые могут значительно в экономическом плане поддержать западный мир". В документе также предлагалось использовать "реалистический" и "дружественно-критический" подход в отношении Украины.

Публикацией этих документов правящая коалиция PiS пытается продемонстрировать общественности, что предыдущая власть шла на необоснованные уступки России, в частности и в контексте расследования Смоленской кавиаатастрофы, передав следствие исключительно в руки россиян и не требуя с самого начала передачи Варшаве обломков разбитого самолета президента Леха Качиньского.

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация направлялась на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета: президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.