Uber пообещала запустить летающее такси в 2023 году

Для работы над проектом приглашен бывший инженер NASA

Компания Uber планирует до 2020 года провести испытания "летающего такси". Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Испытания пройдут в Дубае и американском Далласе. Работать в качестве такси "летающие автомобили", по планам, начнут с 2023 года. Это позволит сократить время поездки по городу с 30 минут до пяти.

Разработку летающего такси в компании назвали следующим шагом для Uber.

"Мы работаем, чтобы в реальности можно было нажать кнопку и улететь", - заявили в Uber.

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Технической разработкой займутся партнеры, с которыми Uber уже заключил контакты. Речь идет о Aurora Flight Sciences, Bell Helicopter, ChargePoint, Embraer, Mooney и Pipistrel Aircraft.

Кроме того, для работы над проектом Uber пригласил бывшего инженера NASA Марка Мура.