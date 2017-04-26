SpaсeX отправит на орбиту американский спутник-разведчик

Компания Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) планирует произвести запуск ракеты Falcon 9 в воскресенье, 30 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании в Twitter.
"Ориентация на запуск Falcon 9 NROL-76 в воскресенье, 30 апреля", - говорится в сообщении.
Специалисты SpaceX успешно завершили испытания двигателей ракеты. В качестве полезной нагрузки на ракете-носителе будет установлен спутник Национального управления военно-космической разведки США.
Запуск будет производиться в рамках миссии NROL-76. NROL (National Reconnaissance Office Launch) обозначает запуск аппарата военно-космической разведки.
Static fire test complete. Targeting Falcon 9 launch of NROL-76 on Sunday, April 30. pic.twitter.com/mk0dQGj17o— SpaceX (@SpaceX) 25 апреля 2017 г.