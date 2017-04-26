Трамп отложил строительство стены с Мексикой

Глава Белого дома заверил, что не изменил своей позиции о необходимости стены

Президент США Дональд Трамп вынужден отказаться от планов заложить в бюджет на текущий год финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Как сообщает DW, соответствующие затраты не указаны в проекте закона о федеральном бюджете на 2017 год, подготовленный в Республиканской партией США.

Причиной этому стало то, что в Демократической партии выступили категорически против такого решения.

При этом, для принятия бюджета в Сенате Конгресса США необходимо одобрение 60 из 100 сенаторов, а республиканцы занимают лишь 52 места.

Однако, глава Белого дома заверил, что не изменил своей позиции о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, выразив надежду, что необходимые для нее средства в размере $21 млрд удастся заложить в бюджет 2018 года.

Отметим, строительство стены было одним из главных обещаний Трампа во время президентской гонки.

Напомним, Трамп назначил нового главу Секретной службы США