В РФ разбился истребитель-перехватчик

В Читинском районе Забайкальского края РФ потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, самолет разбился примерно в 120 км недалеко от Читы. На борту находились два пилота. Их судьба устанавливается", - сказал он.

На место происшествия выехали оперативные службы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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По данным Минобороны РФ, перехватчик упал в районе полигона Телемба в Бурятии, оба летчика, по предварительным данным, катапультировались.