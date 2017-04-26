Американцы будут платить более ста миллиардов долларов ежегодно за новые корабли

По мнению Управления Конгресса США по бюджету, план Дональда Трампа по увеличению размера Военно-морских сил США до 355 кораблей займет почти двадцать лет и обойдется более чем в сто миллиардов долларов в год.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на USNI News.

Отметим, практически сразу после своего избрания . Он планирует добавить в него дополнительный авианосец, 16 крейсеров и эсминцев, 18 ударных подводных лодок, 7 кораблей-амфибий и 12 судов материально-технического обеспечения и поддержки.

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В данный момент американские ВМС насчитывают 308 кораблей и судов. В среднем за последнее десятилетие в США строили восемь новых кораблей в год. Согласно плану достижения 355 кораблей, этот показатель увеличился бы в среднем до 12–15 штук в год. Также флоту потребуется 19 000 дополнительных моряков.

Напомним, группа ВМС США опять направилась к КНДР.