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Главная » Мир » Военные расходы РФ в 2016 году составили 27% от общих расходов европейских членов НАТО

Военные расходы РФ в 2016 году составили 27% от общих расходов европейских членов НАТО

Военные расходы РФ в 2016 году составили 27% от общих расходов европейских членов НАТО
Фото: Finnish army

Наибольший прирост военных расходов наблюдается в Латвии — 44%

26.04.17 89
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Военные расходы стран Центральной Европы выросли на 2,4% в 2016 году.

Причиной тому бельгийское издание EU Observer, на которые ссылаются мировые СМИ, называет "растущую российскую угрозу".

При этом, в издании отмечается факт, что российские военные расходы в 2016 году составили лишь 27% от общих расходов всех европейских членов НАТО.

Наибольший прирост военных расходов наблюдается в Латвии — 44% за прошедший год, за ней идет Литва, которая увеличила свои военные расходы на 35%.

Также расходы на военные нужды увеличились и у Швеции — страны, не входящей в НАТО. В свою очередь, в России уровень роста военных расходов составил лишь 5,9%.

Напомним, Трамп спустил на воду самый дорогой авианосец в мире.

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