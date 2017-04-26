Военные расходы РФ в 2016 году составили 27% от общих расходов европейских членов НАТО

Военные расходы стран Центральной Европы выросли на 2,4% в 2016 году.

Причиной тому бельгийское издание EU Observer, на которые ссылаются мировые СМИ, называет "растущую российскую угрозу".

При этом, в издании отмечается факт, что российские военные расходы в 2016 году составили лишь 27% от общих расходов всех европейских членов НАТО.

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Наибольший прирост военных расходов наблюдается в Латвии — 44% за прошедший год, за ней идет Литва, которая увеличила свои военные расходы на 35%.

Также расходы на военные нужды увеличились и у Швеции — страны, не входящей в НАТО. В свою очередь, в России уровень роста военных расходов составил лишь 5,9%.

Напомним, Трамп спустил на воду самый дорогой авианосец в мире.