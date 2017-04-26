США проведут пробный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

В среду, 26 апреля, военно-воздушные силы США проведут пробный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Washington Examiner.
Испытания пройдут на авиабазе Вандерберг, расположенной в штате Калифорния.
По словам представителя ВВС полковника Джона Мосса, который будет руководить пробным пуском Minuteman III, эти испытания никак не связаны с провокациями КНДР. В свою очередь, пресс-секретарь командования ВВС пояснил, что такие запуски планируются заранее - за 3-5 лет.
В издании подчеркнули, что в последний раз запуск ракеты Minuteman III проводился в феврале. В среднем запуск данной межконтинентальной баллистической ракеты проводится четыре раза в год.
"Запуск ракеты Minuteman необходим для проверки состояния наших национальных ядерных сил и демонстрации наших возможностей", - заявил Джон Мосс.
Напомним, группа ВМС США опять направилась к КНДР.