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Главная » Мир » Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности

Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности

Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности
Марин Ле Пен / Фото из открытых источников

Этот процесс может растянуться на три месяца

26.04.17 429
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Европарламент официально запустил процедуру снятия парламентского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Процедура по снятию неприкосновенности с депутата Европарламента может продолжаться в течение нескольких месяцев.

Напомним, 14 апреля французские следователи, занимающиеся делом о нецелевых расходах кандидата в президенты Марин Ле Пен из фондов Европейского Союза на работу ассистентам, просят Европарламент лишить ее парламентского иммунитета.

Ранее Европейское бюро по борьбе с мошенничеством ранее установило, что председатель партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и охранник Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. По данным следствия, Гризе незаконным образом заработала 298,5 тыс. евро, а Лежье - 41,5 тыс. евро.

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