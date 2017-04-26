Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности

Этот процесс может растянуться на три месяца

Европарламент официально запустил процедуру снятия парламентского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Процедура по снятию неприкосновенности с депутата Европарламента может продолжаться в течение нескольких месяцев.

Напомним, 14 апреля французские следователи, занимающиеся делом о нецелевых расходах кандидата в президенты Марин Ле Пен из фондов Европейского Союза на работу ассистентам, просят Европарламент лишить ее парламентского иммунитета.

Ранее Европейское бюро по борьбе с мошенничеством ранее установило, что председатель партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и охранник Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. По данным следствия, Гризе незаконным образом заработала 298,5 тыс. евро, а Лежье - 41,5 тыс. евро.