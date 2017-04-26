СМИ: Авиация Асада разбомбила лагерь беженцев в Сирии

На севере Сирии в провинции Идлиб самолет сирийских правительственных сил сбросил три бомбы на лагерь с беженцами. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

В результате авиаудара в районе Маарат аль-Нуман пострадали десятки людей, однако точное количество жертв атаки пока неизвестно.

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Представитель Управления гражданской обороны в Идлибе Хамид Кутейни сообщил агентству, что военный самолет сбросил на лагерь беженцев три бомбы на парашютах.

Напомним, 25 апреля сирийская или российская авиация совершила удар с воздуха по госпиталю в провинции Идлиб.