СМИ: Российский ТУ-154, летевший в Сирию, разбился из-за перегрузки

Российский военный самолет Ту-154, который летел в Сирию, разбился у берегов Сочи из-за перегрузки. К такому выводу пришли специалисты, участвующие в расследовании катастрофы, пишет Газета.ru.

При взлете с подмосковного аэродрома Чкаловский вес самолета составлял 99,6 тонн, включая 24 тонны топлива. В Адлере самолет дозаправили, в результате чего вес составил около 110 тонн вместо нормативных 98.

По информации издания, экипаж якобы не знал о перегрузе.

"Если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 тонн, он или отказался бы от полета, или взлетал бы с учетом, что самолет перегружен", - пишет издание.

Напомним, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.