Генпрокуратура РФ признала "Открытую Россию" Ходорковского нежелательной организацией

Генеральная прокуратура РФ признала зарегистрированные в Великобритании организации "Открытая Россия" и общественное сетевое движение "Открытая Россия", основанные российским оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским, а также американский "Институт современной России", который возглавляет его сын Павел, нежелательными. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению прокуратуры, эти организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов и признания их итогов нелегитимными. Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства.

В ведомстве добавили, что информацию о решении направили в министерство юстиции, чтобы организацию внесли в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

В "Открытой России" прокомментировали решение, заявив, что организация не может быть признанной нежелательной, так как "является чисто российской". Активисты подтвердили намерение провести 29 апреля в нескольких городах России акцию "Надоел", в рамках которой будут требовать от президента РФ Владимира Путина не идти на четвертый срок и завершить свою политическую карьеру.

Напомним, "Открытая Россия" — российская общественная организация, учреждённая в 2001 году акционерами нефтяной компании ЮКОС и группой частных лиц для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов. Председатель правления "Открытой России" — Михаил Ходорковский.