Китай и Евросоюз ведут переговоры о строительстве поселения на Луне

Базу на спутнике Земли можно будет использовать для полетов на Марс

Китайское национальное космическое управление ведет переговоры с Европейским космическим агентством (ЕКА) о строительстве поселения на Луне. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Bloomberg.

"У китайцев уже имеется очень амбициозная программа. Космос изменился со времен космической гонки 60-х годов. Для исследования космоса в мирных целях мы осуществляем международное сотрудничество с Китаем", - сообщил представитель ЕКА Пол Хвистендаль.

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Гендиректор ЕКА Йоханн-Дитрих Вернер описал предложенную базу на Луне как потенциальную международную стартовую площадку для будущих миссий на Марс. Кроме того, ее можно будет использовать в туристических целях или для добычи полезных ископаемых. Примерные сроки реализации проекта стороны пока не сообщают.

Напомним, американская частная космическая компания SpaceX объявила о планах организовать туристический полет двух человек к Луне в 2018 году.