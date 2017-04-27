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Главная » Мир » Китай и Евросоюз ведут переговоры о строительстве поселения на Луне

Китай и Евросоюз ведут переговоры о строительстве поселения на Луне

Китай и Евросоюз ведут переговоры о строительстве поселения на Луне
Фото: Gursesintour.com

Базу на спутнике Земли можно будет использовать для полетов на Марс

27.04.17 24
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Китайское национальное космическое управление ведет переговоры с Европейским космическим агентством (ЕКА) о строительстве поселения на Луне. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Bloomberg.

"У китайцев уже имеется очень амбициозная программа. Космос изменился со времен космической гонки 60-х годов. Для исследования космоса в мирных целях мы осуществляем международное сотрудничество с Китаем", - сообщил представитель ЕКА Пол Хвистендаль.

Гендиректор ЕКА Йоханн-Дитрих Вернер описал предложенную базу на Луне как потенциальную международную стартовую площадку для будущих миссий на Марс. Кроме того, ее можно будет использовать в туристических целях или для  добычи полезных ископаемых. Примерные сроки реализации проекта стороны пока не сообщают.

Напомним, американская частная космическая компания SpaceX объявила о планах организовать туристический полет двух человек к Луне в 2018 году.

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