В течение 100 дней он облетит планету два или три раза

NASA в Новой Зеландии запустило огромный аэростат, который будет выявлять космические частицы сверхвысокой энергии, проникающие в земную атмосферу. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Аэростат будет собирать данные на высоте 34 км над землей. Ожидается, что в течение 100 дней он облетит планету два или три раза.

"Происхождение этих частиц - большая тайна, которую мы хотели бы разгадать. Происходят ли они из массивных черных дыр в центре галактик? Крошечных звезд, которые быстро вращаются? Или из чего-то другого?» - рассказала профессор Чикагского университета и ведущий исследователь проекта Анжела Олинто.

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Она добавила, что это только начало длительных поисков, которые в будущем поручат космической миссии, разрабатываемой NASA.

Несколько прошлых попыток запуска аэростата были сорваны из-за штормов и циклонов.