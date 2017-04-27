NASA в Новой Зеландии запустило огромный аэростат, который будет выявлять космические частицы сверхвысокой энергии, проникающие в земную атмосферу. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
Аэростат будет собирать данные на высоте 34 км над землей. Ожидается, что в течение 100 дней он облетит планету два или три раза.
"Происхождение этих частиц - большая тайна, которую мы хотели бы разгадать. Происходят ли они из массивных черных дыр в центре галактик? Крошечных звезд, которые быстро вращаются? Или из чего-то другого?» - рассказала профессор Чикагского университета и ведущий исследователь проекта Анжела Олинто.
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Она добавила, что это только начало длительных поисков, которые в будущем поручат космической миссии, разрабатываемой NASA.
Несколько прошлых попыток запуска аэростата были сорваны из-за штормов и циклонов.