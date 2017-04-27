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Главная » Мир » Венесуэла выходит из Организации американских государств

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Венесуэла выходит из Организации американских государств
Протесты в Венесуэле / Фото: Getty Images

Процедура выхода из ОАГ займет 24 месяца

27.04.17 88
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27 апреля стартует процедура выхода Венесуэлы из Организации американских государств. Об этом заявила глава МИД страны Делси Родригес, передает Русская служба ВВС.

Венесуэла окажется единственной страной Америки, не входящей в ОАГ.

"Мы представим в ОАГ письменную претензию и начнем процедуру, которая займет 24 месяца", - сказала министр в телевизионном обращении.

26 апреля постоянный совет Организации американских государств принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

До этого глава МИД Венесуэлы говорила, что получила от президента страны Николаса Мадуро инструкции о начале выхода Венесуэлы из ОАГ, если такое заседание будет созвано.

Напомним, в Венесуэле продолжается масштабный политический и экономический кризис. Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы принимают участие в акциях протеста в столице Каракасе и еще в 20 городах страны.

Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

Оппозиция считает, что политика президента-социалиста Николаса Мадуро привела к сильнейшему экономическому кризису и подавлению демократических свобод. Президент утверждает, что его оппоненты пытаются устроить государственный переворот с помощью США и средств массовой информации.

Политический кризис отягощается сложной экономической ситуацией. В Венесуэле наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660%.

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