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Главная » Мир » США ужесточат санкции в отношении Северной Кореи

США ужесточат санкции в отношении Северной Кореи

США ужесточат санкции в отношении Северной Кореи
Ким Чен Ын / Фото: huffingtonpost.co.uk

Штаты постараются убедить Китай оказать более активный нажим на Пхеньян с целью заморозить его ядерные программы

27.04.17 70
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В США объявлено о новой стратегии в отношении Северной Кореи. Соединенные Штаты ужесточат санкции в отношении КНДР и активизируют дипломатические шаги, направленные на приостановку Пхеньяном реализации его ядерной и ракетной программ. О новой стратегии президента США Дональда Трампа было объявлено после его специальной встречи с американскими сенаторами, передает Русская служба ВВС.

На встрече сенаторам сообщили о реальной угрозе со стороны Северной Кореи. В экстренном совещании, которое состоялось в Белом доме в среду, 26 апреля, приняли участие все 100 членов сената (в верхней палате конгресса у каждого штата по два представителя), а также госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис.

"США нацелены на стабильность и мирную денуклеаризацию Корейского полуострова", - говорится в совместном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы Пентагона Джима Мэттиса и руководителя национальной разведки Дэна Коутса.

"Мы остаемся открытыми для переговоров по достижению этой цели. Однако мы готовы защищать и себя, и своих союзников", - подчеркивается в документе.

Одна из основных задач нового плана США - убедить Китай оказать более активный нажим на Пхеньян с целью заморозить его программы.

Представитель Белого дома сообщил также, что рассматривается возможность о возвращении КНДР в список стран-пособников терроризма.

Ранее командующий силами США в Тихоокеанском регионе адмирал Гарри Харрис выступил в защиту размещения современной системы ПРО в Южной Корее.

Выступая в палате представителей на слушаниях комитета по вооруженным силам, адмирал Харрис признал, что с каждым ракетным испытанием "Ким все больше приближается к своей цели, а именно - применению ядерного оружия против американских городов".

США развертывают в Южной Корее систему противоракетной обороны THAAD, предназначенную для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности на большой высоте в момент их приближения к цели.

В последние недели Вашингтон неоднократно выражал возрастающее беспокойство по поводу проводимых Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний, которые несут угрозу как самим США, так и их союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Представители КНДР также выступали с жесткой риторикой, заявляя, что любое военное вмешательство со стороны США спровоцирует "тотальную войну" с применением ядерного оружия.

Китай, который выступает основным союзником Северной Кореи, призвал все стороны к сдержанности. Председатель КНР Си Цзиньпин специально позвонил Трампу в воскресенье, 23 апреля, чтобы обсудить с ним этот вопрос, призвав избегать шагов, которые могли бы усилить напряженность.

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