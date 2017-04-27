Суд Франции отказал в экстрадиции экс-премьера Косово по запросу Сербии

Апелляционный суд французского города Кольмар решил освободить экс-премьера Косово, лидера оппозиционной партии "Альянс за будущее Косова" Рамуша Харадиная. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сербское издание Vecenje Novosti.

Французский суд после двух отсрочек решения объявил, что дело Харадиная не подпадает под положения об экстрадиции Европейской конвенции об экстрадиции.

Суд постановил освободить экс-премьера Косова. В то же время судьи добавили, что у прокуратуры Франции есть 5 дней на обжалование решения в Верховном суде. Сербия не может обжаловать решение суда в Кольмаре.

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Напомним, 4 января французская полиция задержала Рамуша Харадиная после того, как он прилетел в страну, на основании ордера на международный розыск от Сербии, которая хочет судить его за военные преступления.

Однако французский апелляционный суд выпустил Харадиная и приказал ему оставаться во Франции до рассмотрения сербского запроса об экстрадиции.

Напомним, в 2004 году Сербия выдала международный ордер на арест Харадиная. Бывшего лидера повстанцев во время войны 1998-1999 годов в Косове, который был премьер-министром в 2004 и 2005 годах. Его хотят судить за военные преступления, несмотря на то, что он был дважды оправдан трибуналом ООН в Гааге.

Недавно стало известно, что президент Албании Буяр Нишани предоставил гражданство Рамушу Харадинаю и его жене.