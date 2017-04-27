Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Суд Франции отказал в экстрадиции экс-премьера Косово по запросу Сербии

Суд Франции отказал в экстрадиции экс-премьера Косово по запросу Сербии

Суд Франции отказал в экстрадиции экс-премьера Косово по запросу Сербии
Рамуш Харадинай / Фото: shqiptari.eu

Суд постановил освободить Рамуша Харадиная

27.04.17 14
1000

Апелляционный суд французского города Кольмар решил освободить экс-премьера Косово, лидера оппозиционной партии "Альянс за будущее Косова" Рамуша Харадиная. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сербское издание Vecenje Novosti.

Французский суд после двух отсрочек решения объявил, что дело Харадиная не подпадает под положения об экстрадиции Европейской конвенции об экстрадиции.

Суд постановил освободить экс-премьера Косова. В то же время судьи добавили, что у прокуратуры Франции есть 5 дней на обжалование решения в Верховном суде. Сербия не может обжаловать решение суда в Кольмаре.

Напомним, 4 января французская полиция задержала Рамуша Харадиная после того, как он прилетел в страну, на основании ордера на международный розыск от Сербии, которая хочет судить его за военные преступления.

Однако французский апелляционный суд выпустил Харадиная и приказал ему оставаться во Франции до рассмотрения сербского запроса об экстрадиции.

Напомним, в 2004 году Сербия выдала международный ордер на арест Харадиная. Бывшего лидера повстанцев во время войны 1998-1999 годов в Косове, который был премьер-министром в 2004 и 2005 годах. Его хотят судить за военные преступления, несмотря на то, что он был дважды оправдан трибуналом ООН в Гааге.

Недавно стало известно, что президент Албании Буяр Нишани предоставил гражданство Рамушу Харадинаю и его жене.

1
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенностиУ Макрона подтвердили хакерскую атаку на серверы предвыборного штабаФранцузские спецслужбы доказали причастность режима Асада к химической атаке

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Череп под кожей. Гарвардский профессор о том, что поможет Украине выйти из кризиса 6932
  2. Профессиональное косоглазие. Международным политическим экспертам есть куда обратить свой взор 7529
  3. Денег нет. Какая пенсионная реформа нужна Украине 4501
  4. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 5282
  5. Главный экспонат. Что общего у статуи бога Тота и обгоревшего на Майдане фонаря 1534
  6. Долгая дорога к звёздам. Космическая одиссея украинца Ярослава Пустового 2131
  7. Благословенная миссия. Почему американка Брия Блессинг поёт на передовой в АТО 2397
  8. Вулкан по имени Сутин. Почему Ральф Дутли всем путешествиям предпочитает воображаемые 1157
  9. Между бедой и красотой. Зачем идти на выставку "Чистое искусство" в "Мыстецьком арсенале" 1633
  10. Гори, гори ясно. 5 лучших книг апреля 792
  1. Шнуров попал в "чистилище" Миротворца 3858 / 4792
  2. Правительство ввело формулу расчета цены газа для населения 3148 / 3473
  3. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 2733 / 2923
  4. Посольство Украины объяснило, почему США сократят помощь нашей стране 2139 / 2388
  5. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 2035 / 5873
  6. Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки 1846 / 2068
  7. На территории детского сада в Киеве произошел взрыв 1694 / 1774
  8. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 1405 / 1637
  9. В Украине испытали ракетный комплекс "Ольха" 1352 / 1517
  10. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 1236 / 1325
  1. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 22 / 1325
  2. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 19 / 5873
  3. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 13 / 1637
  4. Послы ЕС одобрили безвиз для Украины 12 / 1255
  5. Портрет самых богатых. Чем украинские миллионеры отличаются от богатейших граждан других стран 9 / 2923
  6. Шнуров попал в "чистилище" Миротворца 7 / 4792
  7. Маленькие радости. Как украинские женщины борются за комфортное пространство для мам с детьми 6 / 405
  8. Годовщину аварии на ЧАЭС впервые отмечают во всем мире 6 / 339
  9. Возле посольства России в Киеве появилась "пропасть" 5 / 3779
  10. Германский друг. Ребекка Хармс о визите в Авдеевку и блокаде Донбасса 4 / 5282
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.