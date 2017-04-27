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Главная » Мир » Истребители НАТО начали патрулировать воздушное пространство Румынии

Истребители НАТО начали патрулировать воздушное пространство Румынии

Истребители НАТО начали патрулировать воздушное пространство Румынии
Истребитель Typhoon / Фото из открытых источников

Самолеты Альянса будут обеспечивать безопасность в Черноморском регионе

27.04.17 38
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Четыре истребителя Typhoon британских королевских ВВС прибыли в Румынию в рамках усиления миссии воздушной полиции НАТО. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Истребители будут базироваться на авиабазе "Михаил Когэлничану" на юго-востоке Румынии в течение четырех месяцев. Они будут работать вместе с ВВС Румынии для проведения миссии НАТО, похожей на ту, что уже проводится в воздушном пространстве стран Балтии.

"Воздушное патрулирование позволит сформировать важную роль Альянса в обеспечении безопасности в Черноморском регионе и продемонстрировать единство и решимость НАТО в ответ на более сложную обстановку в области безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, на саммите НАТО в 2016 году было принято решение наращивать присутствие сил Альянса в Черноморском регионе. Наземный компонент строится вокруг новой многонациональной бригады.

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