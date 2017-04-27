1,5 миллиона детей до пяти лет в мире умирают, не получив необходимых прививок, - ЮНИСЕФ

В глобальном плане смертность детей из бедных семей в два раза выше, чем из богатых

Только в прошлом году при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 100 стран были доставлены миллиарды доз вакцин. Однако каждый пятый ребенок в мире все еще не получает всех необходимых прививок от опасных заболеваний.

В ЮНИСЕФ напоминают, что иммунизация является одной из самых успешных и экономически эффективных мер в области здравоохранения. Она позволяет ежегодно предотвращать миллионы случаев смерти.

Но, несмотря на эти возможности, 1,5 миллиона детей в возрасте до пяти лет умирают, не получив вовремя необходимой прививки. По данным ЮНИСЕФ, ежегодно в ходе плановой кампании по иммунизации непривитыми остаются 19,4 миллиона детей, в основном, из бедных семей или проживающих в зонах конфликтов.

"Все дети, независимо от того, где или в каких условиях они живут, имеют право на жизнь и благополучие, а также на защиту от опасных болезней", - заявил представитель ЮНИСЕФ Робин Нэнди.

Около двух третей детей, которые не были привиты, живут в странах, страдающих от конфликтов.

Проблема усугубляется растущим неравенством между богатыми и бедными. В странах, на которые приходится 80 процентов всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет, вакцинацией не охвачено более половины малышей из числа бедняков.

В глобальном плане смертность детей в возрасте до пяти лет из бедных семей в два раза выше, чем из богатых.

